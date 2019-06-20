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Псковской транспортной прокуратурой выявлены нарушения по своевременной уплате налогов и сборов ООО «Лукиавиатранс»

Псковской транспортной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований законодательства о налогах и сборах, по результатам которой в ООО «Лукиавиатранс» выявлены нарушения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской транспортной прокуратуре.

Проверка показала, что вопреки требованиям закона обязанность по своевременной уплате налогов и сборов ООО «Лукиавиатранс» не соблюдается, что в свою очередь негативно сказывается на пополнении публичных доходов, из которых формируются бюджеты государства и муниципальных образований.

В этой связи Псковской транспортной прокуратурой директору ООО «Лукиавиатранс» внесено представление. Ход рассмотрения акта прокурорского реагирования и устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.