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Директора фирмы в Великих Луках получил штраф за невыплату компенсаций из-за задержку зарплат

Руководитель ООО «Стройлиния связь» получил административный штраф в размере 10 тысяч рублей за то, что не выплатил работникам компенсацию за задержку заработных плат. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области, это нарушение статьи 236 Трудового Кодекса Российской Федерации.

В ходе надзорных мероприятий, установлено, что в текущем году администрацией ООО «Стройлиния связь» не соблюдались сроки выплаты заработной платы работникам (нарушения требований статей 136 и 140 Трудового Кодекса РФ). Зачастую выплаты производились не два, а один раз в месяц, причитающиеся при увольнении суммы выплачивались работникам не в день увольнения, а спустя более двух недель.

В связи с невыплатой компенсаций прокурор города внес в адрес директора предприятия представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона, в отношении него возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном части 6 статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, работникам предприятия начислена и выплачена компенсация за задержку выплаты заработной платы.