Происшествия

Прокуратура Псковского района выявила за полгода более 80 нарушений правоохранительных органов

Прокуратурой Псковского района на системной основе принимаются меры по обеспечению достоверности уголовно-правовой статистики на поднадзорной территории. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в самом ведомстве, за 6 месяцев 2019 года прокуратурой района, по итогам проведенных в правоохранительных органах района проверок, выявлено более 80 нарушений при учете преступлений и формировании форм федерального статистического наблюдения о следственной работе и дознании, рассмотрении сообщений о преступлениях.

В целях устранения нарушений закона внесено 2 акта прокурорского реагирования.

Прокуратурой района удалось предотвратить более 45 случаев искажения данных официальной статистики.

В результате принятых прокуратурой Псковского района мер предотвращено искажение показателей государственной статистической отчетности в пределах отчетного периода, тем самым максимально обеспечена достоверность криминальной статистики по Псковскому району за 6 месяцев 2019 года.