Происшествия

«Сотрудница коммунальной службы» украла у великолукской пенсионерки 130 тысяч рублей из халата

Вчера, 27 июня, около 14:00 в квартиру по улице Дьяконова к великолукской пенсионерке 1930 года рождения пришла незнакомая женщина, которая представилась работником коммунальной службы. Незнакомка сообщила, что в данной квартире необходимо проверить розетки. Неизвестная перемещалась по жилой площади и вставляла какой - то прибор в розетки.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города, после ухода гражданки пенсионерка не обнаружила в кармане халата, который находился в шкафу, 130 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.