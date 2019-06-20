Происшествия

Свыше 180 случаев искажения криминальной статистики удалось предотвратить прокуратуре Стругокрасненского района

Прокуратурой Стругокрасненского района на системной основе принимаются меры по обеспечению достоверности уголовно-правовой статистики на территории региона.

Как сообщили в Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Стругокрасненского района, в истекшем периоде 2019 года по итогам проведенных в правоохранительных органах района проверок выявлено свыше 180 нарушений при учете преступлений и формировании форм федерального статистического наблюдения о следственной работе и дознании, рассмотрении сообщений о преступлениях. В целях устранения нарушений закона внесено 4 акта прокурорского реагирования.

Таким образом, прокуратуре района удалось предотвратить свыше 180 случаев искажения данных официальной статистики о преступлении и лице, его совершившем, в том числе сведений о квалификации, экономической направленности содеянного, подразделениях, службах, органах, выявивших преступления, совершении преступлений в общественных местах, включая улицу, лицами, ранее совершавшими преступления, ранее судимыми, в том числе с рецидивом, в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, размере причиненного и возмещенного материального ущерба.

В результате принятых мер предотвращено искажение показателей государственной статистической отчетности в пределах отчетного периода, тем самым максимально обеспечена достоверность криминальной статистики по Стругокрасненскому району за 1 полугодие 2019 года.