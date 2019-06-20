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Происшествия

Администрация исправительной колонии в Пскове незаконно наказывала осужденного

28.06.2019 20:24|ПсковКомментариев: 0

Администрация исправительной колонии в Пскове - ИК-5 УФСИН России по Псковской области (ФКУ ИК-5) - незаконно применяла к осужденному дисциплинарные взыскания. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской прокуратуре по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

Проверка показала, что осужденный был привлечен к дисциплинарной ответственности за нарушения установленного порядка отбывания наказания, которые выразились в том, что он отсутствовал в строю при выводе осужденных на работу в промышленную зону, в тоже время в ходе проверки установлено, что в этот день осужденному был предоставлен выходной.

Также на осужденного было наложено дисциплинарное взыскание за нахождение в рабочее время в прогулочном дворике жилой зоны с нарушением формы одежды, однако установлено, что фактически в это время осужденный был выведен на работу.

Таким образом, обстоятельства нарушений режима содержания осужденным, изложенные в рапортах сотрудников ФКУ ИК-5, своего объективного подтверждения не нашли. Администрацией исправительного учреждения нарушен порядок применения мер взыскания к осужденным к лишению свободы, установленный статьей 117 УИК РФ, согласно которой при применении мер взыскания к осужденному к лишению свободы учитываются обстоятельства совершения нарушения, личность осужденного и его предыдущее поведение. Налагаемое взыскание должно соответствовать тяжести и характеру нарушения.

При таких обстоятельствах два взыскания в виде устных выговоров, наложенные на осужденного начальником отряда ФКУ ИК-5, признаны необоснованными и отменены постановлением Псковского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях области.

Нарушенные права осужденного восстановлены.

Теги: #прокуратура #УФСИН #нарушения
Источник: Псковская Лента Новостей
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