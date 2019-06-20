Происшествия

Полиция назвала деревни Псковского района, отличившиеся случаями краж велосипедов

В Псковском районе участились случаи краж велосипедов. Так, за прошедший с начала года период кражи велосипедов были совершены в деревнях Родина, Липеты, Борисовичи, а также - в селе Середке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

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Кражи совершались с лестничных площадок зданий и с веранды дома. При этом для злоумышленников не стали преградой и металлические тросы, которыми владельцы фиксировали свой велосипед. А в селе Середка в ночь с 14 на 15 июня двухколесное транспортное средство похитили со двора дома по улице Ленинской.

Поэтому полиция напоминает: как показывает практика, запирающие устройства разных типов и велосипедные тросы не являются серьезным препятствием для нечистых на руку лиц. Силовики советуют жителям не оставлять свое имущество без присмотра, будь то улица, двор или лестничная площадка.