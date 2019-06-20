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Уголовный розыск продолжает поиски пропавшего в марте великолучанина

29.06.2019 19:43|ПсковКомментариев: 0

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки устанавливается местонахождение Андрея Федорова, 1976 года рождения. По имеющимся данным, 22 марта текущего года он ушел из дома по улице Радищева в Великих Луках. И до настоящего времени местонахождение мужчины не установлено. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Приметы: был одет в черную куртку с красными манжетами, черную вязаную шапку, черные спортивные штаны, сапоги (низ - резиновый, верх -матерчатый).

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Андрея Федорова, просят позвонить по телефонам: (811-53) 5-27-94, 89062231128 или 02.

Теги: #пропал человек #умвд россии по псковской области #розыск
Источник: Псковская Лента Новостей
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