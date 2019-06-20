Происшествия

В Дни Ганзы в Пскове задержали двух повторно севших за руль пьяными водителей

В Пскове дорожной полицией в ходе проводимых мероприятий установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, вечером 27 июня у дома на улице Н. Васильева в областном центре полицейские остановили автомашину «БМВ», за рулем которой находился нетрезвый мужчина 1973 года рождения. А ночью 28 июня по Ольгинской набережной в Пскове на автомобиле «Ауди» ехал 20-летний горожанин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. По данным фактам проводятся проверки.

В ведомстве уточнили, что указанные лица понесут наказание в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, согласно которой пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.