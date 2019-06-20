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Псковская транспортная прокуратура сообщила о нарушениях требований безопасности в одном из филиалов РЖД

Псковской транспортной прокуратурой в Опытной путевой машинной станции № 8 - структурном подразделении Октябрьской дирекции по ремонту пути «Путьрем» - структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути - филиала ОАО «РЖД» проведена проверка соблюдения законодательства об охране труда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в самой прокуратуре.

Установлено, что на данном предприятии не все работники обеспечены смывающими и (или) обезвреживающими средствами; учет выдачи предметов индивидуальной защиты ведется ненадлежащем образом.

В этой связи Псковской транспортной прокуратурой в отношении главного инженера Опытной путевой машинной станции № 8 возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации), внесено представление.

В ведомстве добавили, что, по результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования, 3 виновных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, 1 должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 2 000 рублей. Нарушения требований законодательства устранены.