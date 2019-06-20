Происшествия

Суд обязал предприятие не загрязнять реку в Псковском районе

Вступило в законную силу решение Псковского районного суда об обязании ООО «Балт-Фиш плюс» обеспечить надлежащую эксплуатацию очистных сооружений, исключающую сброс в водный объект сточных вод с превышением нормативов загрязняющих веществ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской природоохранной межрайонной прокуратуре.

Напомним, ранее Псковской природоохранной межрайонной прокуратурой в отношении ООО «Балт-Фиш плюс» проведена проверка соблюдения требований водоохранного законодательства при осуществлении сброса сточных вод в реку Каменку, расположенную на территории Псковского района.

По результатам проведенных лабораторных исследований выявлена неэффективная работа очистных сооружений ООО «Балт-Фиш плюс».

Указанные нарушения явились основанием для обращения Псковского природоохранного межрайонного прокурора в Псковский районный суд с исковым заявлением об обязании ООО «Балт-Фиш плюс» в срок до 1 января 2020 года обеспечить надлежащую эксплуатацию очистных сооружений, исключающую сброс в водный объект - реку Каменку - сточных вод с превышением нормативов загрязняющих веществ.

Решением Псковского районного суда исковые требования Псковской природоохранной прокуратуры удовлетворены в полном объеме.

В настоящее время решение суда вступило в законную силу.