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Происшествия

Псковская область вошла в число регионов с низким уровнем криминогенности

30.06.2019 20:23|ПсковКомментариев: 0

Псковская область оказалась в числе российских регионов с низким уровнем криминогенности. Как пишет портал «За победу», Институт региональных проблем представил второй рейтинг криминогенности регионов России, подготовленный на основе данных за февраль 2019 года.

Там Псковская область занимает по обозначенному параметру 64 место из 85. Наиболее криминогенными регионами признаны Республика Северная Осетия-Алания, Карачаево-Черкесская Республика и Республика Коми.

Данный рейтинг формируется на основе нескольких групп статистических данных, регулярно публикуемых органами власти. В нем учтены социальные и экономические данные, публикуемые Росстатом, ФНС, Генпрокуратурой, МВД, Федеральным казначейством, Банком России.

Задача рейтинга - на основе накопленных данных прогнозировать развитие криминогенной обстановки в регионах, устанавливать ее взаимосвязь с показателями уровня жизни людей, оценивать, как криминальная ситуация может отразиться на экономике и социальном благополучии регионов в долгосрочной перспективе.

Рейтинг призван выявить уязвимые сферы социально-экономического положения регионов, на которые региональные власти должны обратить особое внимание для исправления ситуации.

Перечень показателей, входящих в формулу расчета рейтинга:

- реальные располагаемые доходы населения;

- номинальная заработная плата;

- индекс потребительских цен;

- просроченная задолженность по заработной плате;

- численность рабочей силы;

- индекс бедности;

- объем кредитной задолженности физических лиц;

- число активных ИП;

- расходы консолидированного регионального бюджета;

- задолженность по налогам и сборам;

- количество преступлений (тяжких, средней тяжести, экономических, коррупционных, связанных с оборотом наркотиков);

- количество зафиксированных попыток мошенничества со страховками;

- количество ДТП.

Теги: #рейтинг #криминал
Источник: Псковская Лента Новостей
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