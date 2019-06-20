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В Островском районе к уголовной ответственности привлечены жители Ленинградской области за кражи аккумуляторных батарей

01.07.2019 09:18|ПсковКомментариев: 0

Приговором Островского городского суда мужчины признаны виновными в совершении преступлений - совершение краж чужого имущества группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в иное хранилище, и в покушении на кражу чужого имущества группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в иное хранилище.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в суде установлено, что в период с 7 по 23 апреля 2018 года злоумышленники на территориях Опочецкого, Островского, Палкинского, Новосокольнического, Себежского, Пустошкинского районов совершили ряд краж аккумуляторных батарей с базовых станций операторов сотовой связи, причинив ущерб собственникам на суммы от 14 400 до 41 600 рублей.

Во время совершения последней кражи 23 апреля 2018 года они были задержаны на месте преступления сотрудниками полиции.

С учетом позиции государственного обвинителя, имеющихся судимостей за однородные преступления, совершения преступлений в период условного осуждения суд назначил мужчинам наказание по совокупности преступлений и приговоров соответственно в виде 3 лет и 3 лет 6 месяцев лишения свободы.

Отбывать назначенный срок осужденным предстоит в исправительной колонии общего режима.

Апелляционной инстанцией Псковского областного суда приговор Островского городского суда признан законным и обоснованным.

Приговор суда вступил в законную силу.

Теги: #кража #прокуратура псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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