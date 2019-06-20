Происшествия

Великолучанки стали жертвами мошенников

Зимой текущего года великолучанка 1983 года рождения на сайте в Интернете забронировала номер пансионата на берегу Черного моря, на счет организации она перевела 18 000 рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города.



Перед долгожданным отпуском женщина зашла на сайт бронирования и увидела объявление о том, что на ресурсе работали мошенники. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Еще одна великолучанка попалась на удочку мошенников. Девятнадцатого июня жительница города на Ловати 1961 года рождения, на сайте в Интернете заказала объектив для фотоаппарата. Продавцу она перевела оплату в размере 30 000 рублей. После этого с ней на связь перестали выходить. По данному факту проводится проверка.