Происшествия

В Великих Луках из-за курения в жилом доме произошел пожар

Пожарно-спасательные подразделения Псковской области принимали участие в ликвидации пожара в Новоржеве. В 13:30 28 июня поступило сообщение о возгорании в бане на улице Лесная. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в бане огнем повреждены кровля и потолочные перекрытия. Причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Пожарно-спасательные подразделения Псковской области принимали участие в ликвидации пожара в Пскове. В 22:14 28 июня поступило сообщение о возгорании в бане на улице Застенная. В бане огнем повреждена кровля, причина пожара - замыкание электропроводки в бане.

В 03:01 29 июня поступило сообщение о возгорании в жилом доме в Великих Луках на улице Глинки. В жилом доме на две семьи в одной из квартир выгорела комната по всей площади. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении хозяина. Эвакуировано два человека.

В 02:51 30 июня поступило сообщение о возгорании в сарае в Пыталовском районе в деревне Линово на улице Труда. В результате пожара сгорел сарай. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В 07:57 30 июня поступило сообщение о возгорании в бане в Стругокрасненском районе в деревне Заполье. В результате пожара сгорела баня. Причина пожара - неисправность дымовой трубы.

В 04:29 1 июля поступило сообщение о возгорании в бесхозном строении в Невельском районе в деревне Боброво. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.