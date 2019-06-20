Происшествия

Взрывоопасные предметы времен ВОВ обнаружены в Гдовском, Великолукском районах и Пустошке

Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны обнаружены в Гдовском, Великолукском районах и Пустошке.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 28 июня группой разминирования поисково-спасательного отряда города Пскова в Гдовском районе в деревне Устье обезврежены граната РГ-42 и один артснаряд калибра 76 мм.

В Великолукском районе на железнодорожной станции «Забойники» обезврежен арстнаряд калибра 105 мм.

В Пустошке на улице Железнодорожная у дома № 11 спасателями обезврежен арснаряд калибра 152 мм.