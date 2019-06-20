Происшествия

Псковский Россельхознадзор запретил ввоз более 19 тонн персиков из Македонии

Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля на российско-латвийском участке государственной границы Российской Федерации в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка» запрещен ввоз более 19 тонн персиков. Крупная партия фруктов следовала автомобильным транспортом в Санкт-Петербург из Северной Македонии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского Россельхознадзора.

В результате проведения контрольно‒надзорных мероприятий государственными инспекторами Управления обнаружены живые имаго западного (калифорнийского) цветочного трипса.

Результаты лабораторных исследований, проведенных в ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория», подтвердили наличие в персиках жизнеспособных особей опасного карантинного вредителя – западного цветочного (калифорнийского) трипса (Frankliniella occidentalis Perg.).

В соответствии с действующими в Евразийском экономическом союзе нормативными правовыми документами в области обеспечения карантина растений ввоз партии фруктов на территорию Российской Федерации запрещен, выдано предписание о возврате груза на сопредельную территорию.