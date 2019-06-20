Происшествия

В Псковской области установили подозреваемых в краже подводного ружья, сварочного аппарата и денег

Полиция установила лица, подозреваемые в совершении краж в ряде районов Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, так, из дачного дома в деревне Антушово Великолукского района путем срыва навесного замка похищены ружье для подводной охоты, удочки, утюг, посуда и другое имущество. Причиненный ущерб устанавливается.

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В ведомстве также добавили, в преступлении подозревается безработный, ранее судимый молодой человек 2000 года рождения. У этого юноши уже удалось изъять часть похищенного. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Кроме того, в управлении отметили, что в поселке Дачное Дновского района, в период с 24 по 28 июня, из дома у пенсионера свободным доступом совершена кража 4 тысяч рублей. В этом противоправном деянии подозревается безработный местный житель 1987 года рождения. Возбуждено уголовное дело.

В деревне Прискуха Локнянского района из сарая у дома по улице Льнозаводской грабитель проник в отверстие в стене и похитил триммер. В этой краже подозревается 27-летний местный житель - проводится следствие.

А в Печорах, на улице Вокзальной, из гаража украден сварочный аппарат. Злоумышленник сорвал навесной замок и украл следующие вещи: сварочный аппарат, «болгарка», шуруповерт, сварочная маска и другие. В этой краже подозреваются двое 23-летних жителей Печор. Похищенное изъято, возбуждено уголовное дело.