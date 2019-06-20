Происшествия

В Великих Луках женщина похитила из магазина алкоголь

В Великих Луках сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали женщину, подозреваемую в хищении из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной Росгвардии.

30 июня около 18:15 экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на Октябрьском проспекте, сработала кнопка тревожной сигнализации.



Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 40-летнюю гражданку, которая похитила из торгового зала спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемая передана сотрудникам полиции.