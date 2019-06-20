Происшествия

Великолукские полицейские спасли из огня трех пьяных молодых людей

В Великих Луках наряд патрульно-постовой службы спас из огня трех пьяных молодых людей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в Великих Луках 28 июня наряд отдельной роты патрульно-постовой службы ОМВД России по городу Великие Луки в составе полицейского-водителя старшины полиции Андрея Шанина, полицейского-кинолога младшего сержанта полиции Ивана Малышева и стажера Андрея Сазонова заступил на службу по охране общественного порядка. Около трех часов утра 29 июня в ходе патрулирования на улице Глинки стражи порядка обратили внимание, что из окна одного из домов идет густой дым.

Полицейские до приезда пожарных приняли незамедлительные меры для тушения пожара и спасения людей. Во дворе частного дома в горевшей бане они обнаружили молодого человека, который был без сознания.

Его привели в чувство и вывели на улицу. Затем вместе с прибывшими сотрудниками пожарной охраны из объятого пламенем дома полицейские вынесли еще двоих парней 1996 и 2000 годов рождения. Бригада скорой помощи оказала пострадавшим необходимую медицинскую помощь. В настоящее время их жизни ничего не угрожает.

Как выяснилось, все трое молодых людей находились в состоянии алкогольного опьянения. По имеющимся данным, 19-летний житель Новосокольнического района приехал в гости к своим великолукским приятелям. Они решили отметить встречу. Застолье могло закончиться трагедией, если бы не своевременное появление полицейских.

Выполнив свою миссию на месте происшествия, наряд патрульно-постовой службы отправился далее по маршруту патрулирования.