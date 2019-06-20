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Желающую купить фотообъектив великолучанку обманули на 30 тысяч рублей

Великолучанку, которая хотела купить в интернете фотообъектив, мошенник обманул на 30 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Источник: pixabay.com

По имеющимся данным, 19 июня в Великих Луках местная жительница 1961 года рождения разместила в интернете заявку на приобретение фотообъектива. Вскоре ей позвонил незнакомец, который представился менеджером по продажам. Он переслал ей номер банковской карты, на которую следовало перечислить деньги за товар.

В ведомстве уточнили, что великолучанка перевела незнакомцу более 30 тысяч рублей. Однако фотообъектив до сих пор и не получила. «Менеджер» перестал выходить с ней на контакт - потерпевшая обратилась за помощью в полицию. По данному факту проводится проверка.