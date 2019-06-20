Происшествия

Пскович перевел 12 тысяч рублей мошеннику, предлагающему автомобильные колеса

Пскович хотел купить в интернете 4 автомобильных колеса, однако попался на уловку мошенника, которому перечислил 12 тысяч рублей. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 28 июня этот 23-летний местный житель обратился за содействием к стражам порядка.

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«Молодой человек нашел такие колеса на сайте в объявлении в интернете. Продавец сначала предложил перевести в счет оплаты колес деньги. Пскович перечислил 12 тысяч рублей, но заказа своего не дождался. В настоящее время обстоятельства произошедшего уточняются в ходе проверки», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что подобные факты мошенничества, связанные с операциями купли-продажи в сети, - далеко не единичны. Поэтому полиция настоятельно рекомендует пользователям интернета быть предельно осмотрительными в аналогичных ситуациях.