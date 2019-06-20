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Замглавы администрации поселения в Себежком районе приговорили к штрафу

Мировой судья участка № 11 Опочецкого района, и. о. мирового судьи участка № 18 Себежского района назначил заместителю главы поселения «Себежское» штраф. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области, размер этого административного штрафа - 5 тысяч рублей.

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«В Себежском районе прокуратура принимает меры по обеспечению соблюдения органами местного самоуправления законодательства о рассмотрении обращений», - отметили в прокуратуре.

Так, судья рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении замглавы администрации сельского поселения «Себежское», возбужденное и.о. прокурора района. В суде установлено, что в нарушение требований федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» замглавы администрации сельского поселения «Себежское» в установленный срок не подготовлены ответы заявителям на обращения.

Постановлением мирового судьи, заместитель главы администрации сельского поселения «Себежское» признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).