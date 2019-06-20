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Африканская чума свиней зарегистрирована в Новгородской области

Африканская чума свиней вернулась в соседнюю с Псковской - Новгородскую область. В подсобном хозяйстве одного из жителей в деревне Мойка, Батецкого района были обнаружены две свиньи, больные АЧС. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской межрайонной СББЖ.

Как отмечают в учреждении, африканская чума свиней, пожалуй, наибольшая проблема свиноводства последних лет. Это вирусное заболевание, от которого нет вакцины. И все попытки лечения больных животных не эффективны и попросту запрещены.

АЧС болеют свиньи всех возрастов независимо от времени года и условий содержания. К вирусу чувствительны и дикие кабаны. Заражение происходит путем контакта с больными животными, а также при скармливании необезвреженных отходов с боен и пищевых предприятий и других кормов, загрязнённых вирусом АЧС. Заражение может происходить через обслуживающий персонал и предметы ухода за животными. Переносчиками вируса могут быть клещи, мухи, хищные птицы, звери, собаки и кошки. Заболевание может быть занесено с экспортируемым мясом, дикими свиньями.

При установлении АЧС на хозяйство накладывается карантин. Всех свиней убивают бескровным методом и сжигают. Хозяйственные помещения и территории выгулов дезинфицируют, предметы ухода и остатки корма сжигают. Карантин снимают через 6 месяцев после ликвидации болезни. Ввозить новых животных в хозяйство можно через год после убоя больных и подозрительных по заболеванию животных, при условиях многократной дезинфекции. В связи с этим нельзя покупать продукцию свиноводства у посторонних лиц, в местах несанкционированной торговли. Вся свиноводческая продукция должна сопровождаться ветеринарными сопроводительными документами и пройти полную ветеринарно-санитарную экспертизу.

ГБУ «Псковская межрайонная СББЖ» информирует, что в случае внезапного падежа свиней, необходимо незамедлительно информировать ветеринарных специалистов, номер контактного телефона: 8 (8112) 20-11-30.