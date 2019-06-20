Происшествия

В результате пожара на глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков

В российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате которого погибли 14 моряков-подводников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«Первого июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар. Четырнадцать моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что ликвидировать огонь удалось благодаря самоотверженным действиям команды. Расследование трагедии контролирует главнокомандующий ВМФ.