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Спиливший 17 сосен житель Печорского района причинил ущерб на сумму более 400 тысяч рублей

В Печорском районе, у деревни Вертушкино, местный житель спилил 17 сосен, чем причинил государству ущерба на сумму более 400 тысяч рублей, что является особо крупным размером. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, следственный отдел МО МВД России «Печорский» направил в суд уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в незаконной рубке лесных насаждений.

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«В ходе расследования, установлено, что в Печорском районе, в период с 1 марта по 2 апреля, местный житель в течение шести дней приезжал на принадлежащем ему тракторе в лесничество, расположенное на землях лесного фонда и относящееся к особо защитным участкам леса. Используя свою бензопилу, спилил 17 сосен общим объемом 14,1 кубических метров», - отметили в управлении.

Кроме того, в ведомстве добавили, что мужчина возил спиленные деревья к своему дому, в Вертушкино. Там распиливал стволы деревьев на части, чтобы в дальнейшем использовать древесину в качестве строительного материала.

В управлении подчеркнули, что местный житель не имел договора аренды лесного участка, либо договора купли-продажи лесных насаждений. В отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»). После окончания расследования уголовное дело направили для рассмотрения в Печорский районный суд. Гражданину может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

В ходе расследования, следственные органы обнаружили и изъяты незаконно спиленные деревья, а на часть имущества обвиняемого наложили арест.