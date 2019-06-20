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Судья Невельского районного суда остановил работу керамического завода, загрязняющего природу

Судья Невельского районного суда Псковской области остановил на 90 суток деятельность местного керамического завода. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в УФССП России по Псковской области, на такое решение судья принял из-за нарушений, выявленных в ходе внеплановой проверки завода инспекторами Роспотребнадзора.

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«В частности, помещения цехов завода содержатся в неудовлетворительном санитарном состоянии, не организован производственный контроль в зоне влияния выбросов объекта, загрязняется окружающая среда», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в ведомстве добавили, что расстояние от завода до ближайших жилых домом намного меньше установленных норм, что противоречит закону.

Так, судья Невельского районного суда Псковской области постановил признать владельца предприятия виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»).

На основании данного решения суда, судебным приставом-исполнителем ОСП Невельского и Усвятского районов было возбуждено исполнительное производство. В присутствии сотрудников ОУПДС отдела и понятых, деятельность данного керамического завода была приостановлена. Дверь опечатана. В управлении подчеркнули, что в течение всего срока приостановления деятельности завода судебные приставы будут контролировать исполнение судебного акта. Работа керамического завода будет возобновлена только после полного устранения всех нарушений, выявленных в ходе проверки.