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Прокуратура добилась досрочного прекращения полномочий дновского депутата из-за коррупционных правонарушений

Прокуратура Дновского района провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что одним из депутатов Собрания депутатов городского поселения «Дно» не выполнена обязанность, предусмотренная антикоррупционным законодательством, по представлению губернатору Псковской области сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов семьи.

В этой связи прокурором района в адрес Собрания депутатов городского поселения «Дно» внесено представление с требованием досрочного прекращения полномочий депутата за совершение им коррупционного правонарушения.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, Собранием депутатов городского поселения «Дно» принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата.