Происшествия

В Псковском озере выявлен браконьер, осуществлявший незаконный вылов водных биоресурсов

Сотрудниками Псковского линейного отдела МВД России на транспорте в результате проведения профилактических рейдовых мероприятий, направленных на выявление и пресечение незаконной добычи водных биологических ресурсов, в Псковском озере выявлен 48-летний местный житель. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского ЛО МВД России на транспорте.

Установлено, что рыболов с помощью запрещенных орудий лова – пятью ставными сетями, длиной 320 метров, осуществлял незаконный вылов водных биоресурсов.

В акватории первозданного уголка природы в сети браконьера попали экземпляры породы таких рыб как: судак, лещ, окунь.

Стражами правопорядка незаконно выловленные биоресурсы в количестве 57 штук, а также орудия лова - изъяты.

В настоящее время отделением дознания Псковского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба».

Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.