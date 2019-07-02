Происшествия

В Великолукском районе два землевладельца получили по 20 часов исправительных работ

Собственники земельного участка сельскохозяйственного назначения, расположенного в Великолукском районе Псковской области, привлечены к административной ответственности в связи с неуплатой штрафа в установленный законом срок. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского Россельхознадзора.

Два правообладателя земельного участка сельскохозяйственного назначения, находящегося в общей долевой собственности, привлечены Управлением Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 000 рублей каждому за ненадлежащее использование земельного участка сельскохозяйственного назначения, не проведение обязательных мероприятий, направленных на улучшение, охрану земель и воспроизводство плодородия почв. Однако в установленный законом срок граждане не уплатили штраф.

В отношении собственников Управлением возбуждены дела об административном правонарушении по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ. Материалы дел направлены на рассмотрение в мировой суд.

По результатам рассмотрения материалов дел решением мирового судьи каждый собственник привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде 20 часов обязательных работ.