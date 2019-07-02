Происшествия

В Дедовичах возбуждено уголовное дело по факту гибели на пожаре ребенка

В Дедовичах возбуждено уголовное дело по факту гибели на пожаре ребенка. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

30 июня в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в ходе тушения пожара сотрудниками ГУ МЧС России по Псковской области тела малолетнего ребенка. По результатам проведения первоначальных следственных действий Порховским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Осмотр места происшествия в настоящее время завершен, обстановка на месте пожара подробно зафиксирована, изъяты необходимые объекты для проведения экспертных исследований и установления причин и обстоятельств трагедии. Назначены медицинская и пожарно-техническая экспертизы.