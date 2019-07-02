Происшествия

В Псковскую область не пропустили 280 кг белорусского сыра

1 июля должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при проведении ветеринарного контроля на российско-белорусском участке государственной границы Российской Федерации в деревне Лобок запрещен ввоз 280 килограммов сыра. Готовая молочная продукция, согласно маркировочным этикеткам, произведенная белорусскими предприятиями: ОАО «Березовский сыродельный комбинат» и ОАО «Молочный мир», следовала автомобильным транспортом в Великие Луки из Республики Беларусь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского Россельхознадзора.

В ходе проведения надзорных мероприятий инспекторами Управления выявлено отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность и происхождение товара. Также установлен факт нарушения правил транспортировки продукции, требующих соблюдения температурного режима – в транспортном средстве отсутствовало холодильное оборудование.

Перемещение готовой молочной продукции по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза в Республику Беларусь.

По факту выявленного нарушения в отношении представителя владельца груза возбуждено дело об административном правонарушении.