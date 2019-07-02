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Почти 2700 человек в Псковской области обратились за помощью в 2019 году после укуса клещей

С начала года в Псковской области в лечебно-профилактические учреждения региона обратилось 2680 человек с укусами клещей, из них - 640 детей. Такие данные за период с 1 января по 2 июля сообщили Псковской Ленте Новостей в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области».

Самое большое количестве человек с укусами клещей зарегистрированы на территориях Пскова (800 человек), Великих Лук (239), Опочецкого (193 человека), Псковского (132), Островского (125), Стругокрасненского (123) и Порховского (107) районов. При этом в Псковском районе зафиксировано наибольшее количество укушенных клещами детей – 55.

Наиболее благополучным выглядит Куньинского район здесь с укусами клещей обратились за помощь 15 человек, в том числе 2 ребенка.

Иммуноглобулин введен - 124 людям, в том числе 119 детям (Псков - 76 человека, в том числе 74 ребенка; Великие Луки - 3 ребенка; Псковский район - 14 человек, в том числе 13 детей).

В микробиологическую лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» за период с 1 января по 2 июля 2019 года на исследования поступило 1528 клещей. Из них исследованы методом ИФА на клещевой вирусный энцефалит - 404 клеща (положительных – 3), исследованы методом ПЦР на клещевой вирусный энцефалит, клещевой боррелиоз, на моноцитарный эрлихиоз, на гранулоцитарный анаплазмоз 1105 клещей (1 - положительный на клещевой вирусный энцефалит, 330 - положительные на клещевой боррелиоз, 29 - положительные на моноцитарный эрлихиоз, 3 - положительные на гранулоцитарный анаплазмоз).

Также из объектов окружающей среды исследованы методом ПЦР на клещевой вирусный энцефалит, клещевой боррелиоз, на моноцитарный эрлихиоз, на гранулоцитарный анаплазмоз 19 клещей, из них 2 - положительные на клещевой боррелиоз.

За анализируемый период привито вакциной ИПиВЭ им. Чумакова РАМН «КлещЭ-вак» против клещевого вирусного энцефалита 3087 человек, из них 330 человек - дети.

Акарицидные обработки на территории Псковской области проведены всего на площади - 481,93 га. В Псковском районе обработке подверглись 40,56 га, в Пскове - 75,74 га, в Великих Луках - 51,76 га.

Добавим, что по оперативным данным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» за период с 26 июня по 2 июля 2019 года в лечебно-профилактические учреждения области обратилось с укусами клещей - 136 человек, из них 31 ребенок.

Центр гигиены и эпидемиологии напоминает, что клещи являются переносчиками тяжелых инфекционных заболеваний, таких как клещевой энцефалит и боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз.

Исследования клещей на антиген вируса клещевого энцефалита проводятся в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области (г. Псков, ул. Гоголя, д. 21а, телефон 66-42-80; г. Великие Луки, ул. Тимирязева, д. 9). Принимают насекомых ежедневно с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00, кроме субботы и воскресенья.

В Пскове изъятие клещей производится в травматологическом пункте (ул. Коммунальная, д. 23, телефон 56-55-63).

Анализы - платные. Исследование клеща на вирус энцефалита стоит - 509 рублей; на энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз - 1119 рублей.