Происшествия

У кота после прогулки на даче в Острове обнаружили пулю в шерсти

Жительница Острова рассказала в соцсети об обнаруженной в шерсти кота пули от пневматического оружия. По словам автора поста в группе «Инцидент Псков» (ВКонтакте), ужаснувшая хозяйку животного находка была найдена после прогулки кота по территории дачи. Кроме того, она отметила, что кот был весь в царапинах.



Фото: «Инцидент Псков» (ВКонтакте)

«Как можно быть таким ненормальным?» - возмутилась автор сообщения.

Другие участники паблика отметили, что подобные случаи случались и в Пскове, причем по животным, по словам очевидцев, чаще всего стреляют не дети или подростки, а взрослые люди.