Происшествия

Фотофакт: В парке им. Гагарина в Пскове на проезжую часть рухнуло дерево

Пользователи социальных сетей делятся фотографиями упавшего дерева на улице Гущина в Пскове, где располагается парк имени Гагарина.



Фото: группа «Жесть по-псковски», ВКонтакте

Дерево упало на проезжую часть и чудом не повредило припаркованные на дороге автомобили.

Отметим, что в парке постоянно играют дети и прогуливаются молодые мамы с колясками.

Добавим, что парк имени Гагарина долгое время находился в запущенном состоянии. Лишь в 2012 году его территорию частично благоустроили, а аварийные деревья обрезали.