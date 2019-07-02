Происшествия

Прокуратура не выявила факта жестокого обращения с медведями, содержащимися в неволе в Островском районе

Прокуратурой Псковской области проведена проверка соблюдения федерального законодательства по сообщению средств массовой информации о возможных нарушениях закона при содержании в неволе диких животных на территории Островского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в новостной передаче на местном телеканале состоялся видеосюжет о жестоком обращении с медведями, содержащимися в неволе на территории Островского района.

Проведенной с выездом на место и привлечением специалиста комитета по ветеринарии Псковской области проверкой нарушений закона не установлено, фактов жестокого обращения с животными не выявлено.

Дикие животные изъяты из окружающей среды на основании разрешений на добычу.

При таких обстоятельствах, оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется.