Прокуратура не выявила факта жестокого обращения с медведями, содержащимися в неволе в Островском районе

Прокуратурой Псковской области проведена проверка соблюдения федерального законодательства по сообщению средств массовой информации о возможных нарушениях закона при содержании в неволе диких животных на территории Островского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.
В ходе надзорных мероприятий установлено, что в новостной передаче на местном телеканале состоялся видеосюжет о жестоком обращении с медведями, содержащимися в неволе на территории Островского района.
Проведенной с выездом на место и привлечением специалиста комитета по ветеринарии Псковской области проверкой нарушений закона не установлено, фактов жестокого обращения с животными не выявлено.
Дикие животные изъяты из окружающей среды на основании разрешений на добычу.
При таких обстоятельствах, оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется.