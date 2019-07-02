Происшествия

19 тонн говяжьей печени не допущено к ввозу в Псковскую область

В многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка» на российско-латвийском участке государственной границы Российской Федерации должностными лицами территориального Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям запрещен ввоз 19 тонн говяжьей печени. Мясная продукция следовала из польского города Соколув-Подляски в адрес крупной дистрибьюторской компании Республики Казахстан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В результате проведения ветеринарного надзора специалисты ведомства выявили невыполнение требований пункта 4.9 ветеринарного сертификата на экспортируемые из Европейского союза в Таможенный союз мясо, сырые мясопродукты и субпродукты, полученные при убое и переработке крупного рогатого скота, а именно маркировочные этикетки нанесены на упаковку таким образом, что вскрытие упаковки возможно без повреждения их целостности.

Ввоз 19 тонн мясных субпродуктов на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, оформлена декларация о возврате груза. Вся продукция возвращена на сопредельную территорию.