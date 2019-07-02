Происшествия

С помощью судебных приставов великолучанке возместили 3 миллиона рублей за моральный вред

В ОСП города Великие Луки завершено взыскание 3 миллионов рублей морального вреда, который по решению суда должна была выплатить организация-виновник дорожно-транспортного происшествия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

Решение о взыскании морального вреда с великолукской организации в размере 3 миллионов рублей было принято Островским городским судом в апреле 2019 года.

В июне, данный исполнительный лист был направлен на принудительное исполнение в службу судебных приставов, так как ответчик не исполнил добровольно решение суда. Взыскание самого морального вреда стало итогом ДТП, в котором автотранспортное средство предприятия стало причиной смерти человека. На взыскание морального вреда подала супруга погибшего в ДТП мужчины.

Судебным приставом-исполнителем организация-должник была уведомлена об имеющемся в ее отношении исполнительном производстве и о мерах принудительного исполнения, которые последуют в случае не оплаты задолженности. В том числе, организацию мог ждать исполнительский сбор в размере 7% от суммы морального вреда.

Руководство предприятия не стало дожидаться мер со стороны судебных приставов и в течение буквально одной недели перечислило всю сумму долга за моральный вред на счет отдела судебных приставов. Денежные средства перечислены взыскателю - супруге погибшего в ДТП мужчины.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.