Происшествия

Более года тюрьмы получил молодой невельчанин за избиение знакомого и пьяное вождение

Невельской межрайонной прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 18-летнего местного жителя.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района, приговором Невельского районного суда он признан виновным в совершении преступлений - умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

В суде установлено, что 22 сентября 2018 молодой человек, являясь лицом, не достигшим 18 лет, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, нанес потерпевшему удар кулаком в лицо, от которого последний упал на землю, после чего нанес лежачему потерпевшему не менее трех ударов кулаком по лицу и не менее двух ударов ногами по телу.

В результате указанных действий потерпевшему причинены множественные ссадины в области лица, травматическая экстирпация (потеря) зубов, которые согласно заключения судебно-медицинской экспертизы оцениваются как повлекшие средней тяжести вред здоровью.

Судом также установлено, что 12 декабря 2018 вышеуказанный мужчина, являясь лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, не имеющим права управления транспортными средствами, управлял в состоянии алкогольного опьянения автомобилем «ВАЗ-21074» по улице Герцена в Невеле, где был остановлен сотрудниками ДПС ОГИБДД с установлением у него состояния алкогольного опьянения с концентрацией абсолютного этилового спирта в пробе выдыхаемого воздуха 0,28 мг/л.

С учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил мужчине наказание в виде 1 года 1 месяца ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью связанной управлением транспортными средствами сроком на 3 года.