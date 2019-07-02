Происшествия

В Пскове предпринимателю-ювелиру грозит штраф

Прокуратура Пскова провела проверку соблюдения законодательства об обороте драгоценных металлов и драгоценных камней. В результате этой проверки, удалось выявить нарушения в деятельности одного местного индивидуального предпринимателя, занимающегося ремонтом ювелирных изделий. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, предприниматель привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

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«В ходе надзорных мероприятий установлено, что этот индивидуальный предприниматель на специальном учете в пробирной палате не состоит», - отметили в ведомстве.

В управлении отметили, что это нарушает требования статьи 1, части 2 статьи 10 федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» и пункта 3 постановления Правительства (№ 1052). Кроме того, предприниматель не разработал инструкция о порядке учета и хранения драгоценных металлов, инвентаризация драгоценных металлов не проводилась.

В этой связи заместителем прокурора города в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.14 КоАП РФ (нарушение правил извлечения, производства, использования, обращения, получения, учета и хранения драгоценных металлов, жемчуга, драгоценных камней или изделий, их содержащих). Сейчас это дело направлено для рассмотрения в мировой суд.