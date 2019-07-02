Происшествия

В Псковской области уничтожено более 30 тонн незаконно ввезенных белорусских яблок

В период с 26 июня по 2 июля на полигоне твердых бытовых отходов в Себеже в присутствии сотрудников Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям в соответствии с «Положением о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля на таможенной территории Евразийского экономического союза», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010г. № 318, механическим путем уничтожено более 32 тонн яблок. Все уничтоженные фрукты были незаконно ввезены на территорию Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Великолукском и Усвятском районах Псковской области в результате совместных мероприятий сотрудниками Пограничного Управления ФСБ по Псковской области и Псковской таможни были задержаны шесть транспортных средств, осуществивших незаконный ввоз подкарантинной продукции без документов, подтверждающих карантинное фитосанитарное состояние и происхождение товара, с территории Республики Беларусь, в обход фитосанитарных постов.

При проведении досмотра грузовых отсеков автомобилей были выявлены партии свежих яблок без маркировок, содержащих информацию о наименовании продукции, стране и месте ее происхождения, стране-экспортере или стране-реэкспортере. Фитосанитарные сертификаты и иные сопроводительные документы, подтверждающие происхождение и фитосанитарную безопасность продукции, предоставлены не были.