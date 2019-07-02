Происшествия

В Острове у пенсионера из квартиры похитили газовую плиту и стиральную машину

Сотрудниками полиции установлены лица, подозреваемые в совершении хищений имущества на территории региона.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в деревне Климово Новосокольнического района из дачного дома, принадлежащего жительнице Санкт-Петербурга, путем выбивания входной двери совершена кража газового баллона, телевизора, микроволновой печи, стиральной машины, DVD-проигрывателя и другого имущества. Причиненный ущерб составил около восьми тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью к стражам порядка.

В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий установлены лица, подозреваемые в данном противоправном деянии. Это – безработный, судимый житель Пустошки, 1983 года рождения, и 40-летний не работающий житель Великолукского района. Возбуждено уголовное дело. Часть похищенного изъята. Проводится расследование.

В Острове 1 июля в период с 14 по 22 часов из квартиры дома по улице Шумейко через незапертую входную дверь у пенсионера были похищены газовая плита и стиральная машина. Получив сообщение о произошедшем, сотрудники ОМВД России по Островскому району провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия с применением служебно-розыскной собаки. По подозрению в совершении данной кражи задержан безработный, ранее судимый местный житель, 1978 года рождения. Он дал признательные показания. В ходе обыска похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.

А в Гдове 1 июля из дома по улице Второй Слободской свободным доступом похитили смартфон. В этой краже подозревается безработный, ранее неоднократно судимый местный житель, 1982 года рождения. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.