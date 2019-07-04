Происшествия

Уголовный розыск продолжает поиски жителя Печорского района, пропавшего в октябре прошлого года

Уголовным розыском МО МВД России «Печорский» устанавливается местонахождение Сергея Пашковского, 1973 года рождения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющимся данным, этот житель деревни Замошье Лавровской волости Печорского района 24 октября 2018 года ушел из дома. И до настоящего времени его местонахождение не установлено. Ранее он проживал в Санкт-Петербурге.

Приметы: рост около 180 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в куртку цвета хаки.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Пашковского, просят обратиться в МО МВД России «Печорский» по телефонам: 8(811-48) 2-33-19 или 02.