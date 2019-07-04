Происшествия

В великолукской квартире обнаружили труп мужчины с огнестрельным ранением и склад оружия

3 июля около 11.25 в Великих Луках, в квартире многоэтажного дома на Нелидовском проспекте, был обнаружен труп мужчины 1981 года рождения с огнестрельным ранением в голову. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил достоверный источник.

Кроме того, в этой квартире сотрудники силовых ведомств изъяли около ста гранат, 17 кг тротила, два револьвера системы «наган», несколько газовых пистолетов, разнокалиберные мины, а также автоматы Калашникова.

Тело молодого человека нашел отец, так как погибший несколько дней не выходил на связь. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Проводятся экспертизы. Следствие предполагает, что мужчина умер ненасильственной смертью.