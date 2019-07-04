Происшествия

Два великолучанина похитили имущество организации на 190 тыс. рублей

В период времени с января по 28 июня неизвестные путем подбора ключа со складского помещения организации на улице Мурманская неизвестный украл ворота и борта от автомобильного прицепа. Ущерб составил около 190 000 рублей.



Сотрудникам уголовного розыска удалось установить подозреваемых в краже. Ими оказались сотрудники организации, ранее судимый горожанин 1971 года рождения и житель Великолукского района 1980 года рождения. Похищенное они сдали в пункт приема металла.



По данному факту проводится проверка.