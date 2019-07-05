Происшествия

Двух гдовских полицейских привлекли к ответственности из-за нарушений во время рейда в магазине

Привлечение к дисциплинарной ответственности – такое решение было принято по результатам служебной проверки в отношении двух сотрудников полиции Гдовского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе уполномоченного по защите прав предпринимателей Псковской области.

Ранее вышеуказанные должностные лица провели рейдовое профилактическое мероприятие в продуктовом магазине. Целью своего визита должностные лица обозначили выявление нарушений в сфере незаконного оборота алкогольной продукции. По результатам проведенного рейда сотрудники полиции изъяли алкогольную продукцию с истекшим сроком годности.

Именно данный факт послужил основанием к обращению владельца магазина в адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадия Мурылева, так как, по словам заявителя, факта продажи не было и быть не могло, а продукция была предназначена для возврата поставщику.

После проведенного анализа документов, в том числе обнаружения нарушений при проведении процедуры изъятия (без понятых и видеозаписи), бизнес-омбудсмен обратился за содействием в органы прокуратуры, в результате чего в отношении сотрудников полиции, проводивших рейд, была инициирована служебная проверка.

Более того, по результатам состоявшегося судебного заседания в действиях продавца события правонарушения также усмотрено не было, а изъятую продукцию суд потребовал вернуть собственнику.

Данный пример в очередной раз доказывает, что не любое проверочное мероприятие со стороны контрольно-надзорных или правоохранительных органов проводится надлежащим образом, именно поэтому любой из субъектов предпринимательской деятельности может обратиться за поддержкой в адрес регионального бизнес-омбудсмена, в том числе в сам момент проведения проверки. В некоторых случаях, как показывает практика, это помогает защитить предпринимателя от нарушения его прав.