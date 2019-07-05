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Жители Архангельска жалуются на мошенников с печатью псковской фирмы

Жителей Архангельска жалуются на мошенников, которые представляются сотрудниками некоего «Регион газа» и предлагают осуществить замену газового оборудования. При этом квитанции выдаются с печатью фирмы из Пскова, сообщает местное издание «Эхо Севера».

Архангелогородцы рассказывают, что преимущественно предлагается осуществить замену шлангов, демонтаж счетчика, обратную установка и замену крана. Как правило, в итоге складывается счет на 5 тысяч рублей.

«Жулики настырные и наглые. Звонят, стучатся по долгу, трясут корочками, произносят слова «мы официальные» и в итоге успевают обработать в течении получаса несколько клиентов в одном подъезде. В основном, конечно, развести получается доверчивых и добрых архангельских старичков и старушек», - сообщили изданию очевидцы.

При этом фирм с названием «Регион газ» по России более десятка, но ни одна из них не занимается заменой газового оборудования. В Пскове фирмы с таким названием не зарегистрировано.