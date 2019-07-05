Происшествия

Пенсионер погиб при пожаре в Плюсском районе

В Плюсском районе произошел пожар, есть погибшие. В 20.38 5 июля поступило сообщение о возгорании жилого дома в Плюсском районе в деревне Палицы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, сгорел жилой дом и хозпостройка. В результате пожара погиб хозяин 1946 года рождения. Причина пожара - короткое замыкание электропроводки на вводе в дом.

Пожарно-спасательные подразделения Псковской области принимали участие в ликвидации пожара в Палкинском районе. В 01.47 7 июля поступило сообщение о возгорании дачного дома в Палкинском районе в деревне Качаново на улице Лесная. В результате пожара сгорел дачный дом. Причина пожара - замыкание электропроводки на вводе в дом.

В 19.31 7 июля поступило сообщение о возгорании в бане на улице Карьерной в Пскове. В результате пожара выгорело чердачное помещение, в бане сгорела кровля. Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.