Происшествия

«БМВ» горел в красногородской деревне Шутово

Пожарно-спасательные подразделения Псковской области принимали участие в ликвидации пожара в Красногородском районе. В 10.43 6 июля поступило сообщение о возгорании автомобиля в деревне Шутово. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в автомобиле «БМВ 316» огнем поврежден моторный отсек. Причина пожара - техническая неисправность двигателя. Пожар потушен до прибытия пожарных подразделений.

В 17.36 7 июля поступило сообщение о возгорании в автомобиле в деревне Выборово в Стругокрасненском районе. В результате пожара сгорел «Фольксваген Пассат Б3» 1989 года выпуска. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.