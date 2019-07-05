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Прокуратура: В Печорской районной больнице нарушается закон в сфере обращения с ТКО

Прокуратура Печорского района провела проверку соблюдения законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований федерального законодательства контейнерная площадка, расположенная на территории ГБУЗ «Печорская районная больница», не имеет твердого покрытия, ограждения и навеса.

Кроме того, инструкция, в которой определены ответственные сотрудники и процедура обращения с медицинскими отходами в ГБУЗ «Печорская районная больница», отсутствует.

В этой связи материалы прокурорской проверки направлены в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области в Островском, Палкинском, Печорском, Пыталовском районах с целью привлечения виновных лиц к административной ответственности.